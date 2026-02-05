Venezuela robustecerá sector hidrocarburos mediante alianzas con empresa petrolera francesa Maurel & Prom

Este miércoles, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa petrolera francesa Maurel & Prom, con la finalidad de crear grandes alianzas para el robustecimiento de la producción de hidrocarburos.

Esto forma parte de la agenda de trabajo para el impulso de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana, en especial el Motor Hidrocarburos. En el encuentro estuvo presente el director ejecutivo de Maurel & Prom, Olivier Cleret, y demás directivos de la empresa.

Es relevante destacar que, con esta reunión, la compañía energética francesa Maurel & Prom ha mostrado su voluntad de seguir trabajando en Venezuela; Nación que continúa con el impulso de los motores productivos.

Vale destacar, que el Motor Hidrocarburos contempla tres (3) elementos fundamentales para el crecimiento del sector petrolero: la producción, el abastecimiento y la exportación, como fórmula perfecta para el acrecentamiento energético del país; que, con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, reafirma la soberanía sobre los recursos energéticos y ofrece la flexibilidad necesaria para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

En este contexto, Venezuela cerró un ciclo virtuoso en su economía en el año 2025, con un impulso productivo petrolero y la captación de cerca de 900 millones de dólares en inversiones gracias al modelo antibloqueo que permitió recuperar la producción.

Por otra parte, la reforma de la Ley de Hidrocarburos busca transformar el potencial del subsuelo en riqueza tangible para consolidar a Venezuela como uno de los principales productores de petróleo en el mundo.

Prensa Presidencial