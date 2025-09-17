Venezuela se conecta con el futuro: Despega la estación espacial de Fitelven 2025

El Poliedro de Caracas se transforma desde hoy en el epicentro de la innovación tecnológica de la región con la inauguración de la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven), una misión que bajo el nombre de “Estación Espacial” promete explorar las nuevas fronteras del sector.

Hasta el próximo 21 de septiembre, este cosmos de conectividad desplegará un universo de oportunidades en más de 5.400 metros cuadrados de exposición.

El evento, que se consolida como la cita más relevante y ambiciosa del ecosistema digital en Latinoamérica, albergará a 187 expositores, incluyendo a los gigantes de las telecomunicaciones y actores emergentes que moldean el futuro de las comunicaciones.

La misión espacial de Fitelven no se limita a la exhibición. Los visitantes podrán embarcarse en un viaje sensorial a través de experiencias inmersivas, participar en foros de alto nivel con expertos internacionales y disfrutar de shows en vivo, creando un ecosistema único de negocios, conocimiento y entretenimiento.

Con una fuerte presencia internacional que incluye delegaciones de países como Colombia, Brasil, Perú e Irán, Fitelven 2025 se erige no solo como una vitrina, sino como un poderoso motor de integración y desarrollo, posicionando a Venezuela en el mapa global de la conversación tecnológica.