Venezuela se solidariza con Chile ante grave emergencia provocada por incendios forestales

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este lunes su solidaridad con el Pueblo de Chile ante los devastadores incendios que han dejado alrededor de 19 fallecidos, más de mil 500 personas damnificadas y más de 25 mil hectáreas arrasadas.

Mediante un comunicado, difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales, el Gobierno Bolivariano destacó la importancia de la cooperación “para enfrentar las adversidades derivadas de los fenómenos climáticos que afectan a nuestra región”.

A continuación, el texto íntegro del documento:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el hermano Pueblo y Gobierno de la República de Chile ante la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan diversas regiones del centro y sur de ese país.

La magnitud de estos incendios evidencia una situación de calamidad que convoca a la cooperación y a la unidad regional. Fiel a su histórica tradición solidaria y en el marco de la Diplomacia Bolivariana de Paz, la República Bolivariana de Venezuela expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y desea una pronta recuperación a las personas heridas.

La República Bolivariana de Venezuela reafirma sus lazos de hermandad con el pueblo de Chile, convencida de que la unidad de Nuestra América es fundamental para enfrentar las adversidades derivadas de los fenómenos climáticos que afectan a nuestra región.

Caracas, 19 de enero de 2026



T/MAZO