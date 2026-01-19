Venezuela se solidariza con España ante trágico accidente ferroviario en Adamuz

Nacionales

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifestó este lunes su más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario que dejó numerosas personas fallecidas y otras heridas en España.

Mediante un comunicado, difundido por el canciller Yván Gil, el Gobierno Bolivariano transmitió las «más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y expresamos nuestros deseos de pronta y plena recuperación a las personas heridas».

A continuación, el texto íntegro del documento:

La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más profundo pesar al Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, que ha causado numerosas pérdidas humanas y heridos.

En nombre del pueblo venezolano, transmitimos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y expresamos nuestros deseos de pronta y plena recuperación a las personas heridas.

La República Bolivariana de Venezuela acompaña al Reino de España en esta dolorosa contingencia y reafirma los lazos de respeto, amistad y cooperación que unen a ambos pueblos.

Caracas, 19 de enero de 2026

 

T/MAZO

