Venezuela por segundo año lidera crecimiento económico real de América Latina y el Caribe

Venezuela se consolida como referente económico en la región al registrar, por segundo año consecutivo, el mayor crecimiento real de América Latina y el Caribe, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante su tradicional encuentro anual con el periodista y analista político Ignacio Ramonet.

El mandatario destacó que el país ha logrado sostener un proceso de recuperación económica iniciado en 2021, con veinte trimestres continuos de crecimiento. Este desempeño, explicó, se fundamenta en la creación de motores productivos propios y pertinentes a la realidad nacional, diseñados para garantizar independencia y estabilidad frente a factores externos.

Asimismo, recalcó que la política económica diseñada durante su Gobierno se articuló con una nueva fuerza productiva capaz de sostener el crecimiento en el tiempo: «El año pasado tuvimos 9 % de crecimiento, y este año, que más o menos va a ser 9 %, quizás más. ¿Qué es lo que crece? Crece la economía real; crece la economía que produce bienes, servicios, que produce riqueza en una fase avanzada, que verdaderamente asombra».

Con este desempeño, Venezuela reafirma su liderazgo regional y proyecta un modelo económico basado en la producción interna, la innovación y la capacidad de resiliencia de su pueblo frente a los desafíos globales.

F/VTV