Venezuela será reconocida como potencia media de desarrollo ante el mundo

Un reconocimiento histórico a los 20 millones de hombres y mujeres chinas que dejaron su sangre en los campos de batalla realizó este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el Acto con motivo a los 80° Aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la victoria de la Guerra Mundial Antifascista.

Acompañado por el Embajador de China en Venezuela, Excelentísimo Sr. Lan Hu, y altas autoridades del Estado venezolano, el Mandatario Nacional reconoció la entrega del pueblo asiático para que China prevaleciera como República, como identidad y como fortaleza de la historia diversa de la civilización humana.

El Jefe de Estado venezolano manifestó que después de superar estos grandes obstáculos guerreristas, China ya es la primera potencia militar del planeta tierra. «Es admirable cómo en 80 años se sacaron de encima las heridas de la guerra, (…) hoy por hoy (China) es la primera potencia económica, comercial y tecnológica», dijo con profunda admiración.

A juicio del Gobierno Bolivariano, la República Popular China es una potencia hermana, una potencia amiga, una potencia sin visión imperialista, ni colonialista, ni esclavista. En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro enfatizó que «todas las potencias que existieron en los siglos pasados, todas fueron colonialistas y las potencias europeas que hoy en existen tienen el complejo de supremacismo, se creen superiores a los demás, tiene el complejo de creer que nosotros somos sus esclavos, que nosotros debemos ser sus colonias».

En su emotivo discurso, el Dignatario nacional se dirigió al país para decirle que China debe servir de ejemplo para Venezuela. «Venezuela va por el camino del proyecto bolivariano. Venezuela, siguiendo el legado inmortal del Comandante Chávez, más temprano que tarde tiene que ser reconocida en Suramérica, como una potencia media de desarrollo económico, social, cultural, educativo, tecnológico, con logros propios, esfuerzos propios», decretó ante los presentes en el acto.

T/Prensa Presidencial