Venezuela será sede de encuentro global contra el cambio climático

El presidente Nicolás Maduro anunció la realización de un congreso internacional sobre cambio climático que reunirá a expertos, científicos, analistas y movimientos sociales de todo el mundo. El evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre en Caracas y servirá como antesala a la COP30, que tendrá lugar en Belém, Brasil.

Durante su programa Con Maduro+, el mandatario estuvo acompañado por la ministra Gabriela Jiménez, el titular de Ecosocialismo Ricardo Molina, y Rosinés Chávez, presidenta de Inparques y Misión Árbol. Juntos presentaron los detalles de esta iniciativa que busca posicionar a Venezuela como un actor clave en la construcción de soluciones ecosocialistas frente a la crisis climática.

El ministro Molina informó que se espera la presencia de delegaciones provenientes de 62 países, con más de 250 representantes, en su mayoría vinculados a movimientos sociales. A nivel nacional, el evento contará con la participación de más de mil delegados comunales ecosocialistas, además de investigadores e investigadoras que contribuirán al debate y la formulación de propuestas.

“Este congreso se ha convertido en un espacio legítimo para que los movimientos sociales expresen sus ideas y planteamientos ante la emergencia climática. Propuestas que llevaremos juntos a la COP30”, señaló Molina.

Maduro reafirmó que el país tendrá una delegación destacada en la próxima cumbre climática, llevando consigo el legado de la Gran Misión Madre Tierra y la Misión Árbol. Junto a Jiménez y Molina, insistió en que la COP30 debe marcar un cambio de paradigma: avanzar hacia una sociedad, una economía y un país verdaderamente verdes.

La ministra Jiménez advirtió sobre el aumento de las temperaturas en el Mar Caribe, que han superado los 1,5 grados respecto al año anterior, y la proyección de una temporada de huracanes más intensa en la cuenca del Pacífico para 2025. También denunció que el 6% del consumo acelerado y la contaminación global provienen de países imperialistas, generando impactos desproporcionados en el sur global.

Rosinés Chávez destacó que el encuentro será una vitrina para mostrar los avances del ecosocialismo en Venezuela y debatir cómo esta visión puede integrarse transversalmente en todas las áreas del desarrollo. Maduro, por su parte, hizo un llamado a consolidar los movimientos sociales ecosocialistas a nivel mundial, inspirándose en los legados de Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, quienes defendieron históricamente la causa ambiental.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial