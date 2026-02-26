Venezuela solicita al Gobierno de los Estados Unidos el cese del bloqueo y las sanciones

Durante el Gran Encuentro con la Juventud venezolana., la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, en el que le solicitó «el cese de las sanciones y del bloqueo contra nuestra Patria».

Aunado a ello, destacó que a este llamado se ha sumado la juventud del país, subrayando a su vez, lo siguiente: «Que nadie nos robe nuestra independencia, nuestro derecho a ser joven, pero un derecho a ser joven venezolano, que lleva en sus venas la sangre de nuestros libertadores y libertadoras. Y que esa sangre nos impulse cada día más a defender a Venezuela».

Rodríguez hace este llamado al Gobierno de los EE.UU., a propósito que, en días pasados, el mandatario estadounidense dijo que «era amigo y socio de Venezuela».

Por tal motivo, la Mandataria Encargada también recalcó que Venezuela nunca ha sido un país que amenace a los Estados Unidos, ni a ningún país del planeta; porque siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación.

En el mismo orden de ideas, Presidenta Encargada manifestó al presidente Trump, que «como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra Patria porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana».

Prensa Presidencial