Venezuela tendrá su Destello interior en el Festival de Cine de Moscú 2021

La película venezolana Un destello interior, de los morochos Andrés y Luis Rodríguez, continúa su recorrido por festivales internacionales al ser seleccionada para figurar en la la lista de obras en competencia en la edición número 43 Festival de Cine de Moscú, Rusia, evento que se llevará a cabo del 22 al 29 de abril.

La información la dio a conocer la protagonista del filme, Jericó Montilla. “Yo estoy segura que esta película va a llegar lejos y no porque yo esté allí, pues jamás me he considerado buena actriz, sino porque confío plenamente en el trabajo de los hermanos Rodríguez. Son unos de los mejores directores por cómo llevan sus argumentos, su línea estética, su control de la cámara”, dijo la intérprete ganadora del premio a la mejor actriz en la más reciente edición del Festival de Cine Venezolano.

En Moscú Montilla tiene la oportunidad de obtener un reconocimiento internacional, obviamente en el renglón mejor actriz, mientras que este tercer largometraje de ficción de los morochos Rodríguez compite en las categorías de mejor película y mejor dirección.

En el Festival de Cine Venezolano 2020, Un destello interior arrasó con la cifra de 11 premios, incluyendo el de mejor largometraje.

“Cada logro es un orgullo de haber participado, de ver cómo el cine venezolano se alza y se hace sentir”, agregó Montilla.

La cinta narra la historia de una mujer que enfrenta una enfermedad terminal y en medio de su diagnóstico procura no desamparar a su hija.

