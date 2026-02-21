Venezuela tiene el rebaño de ovejas «Assaf» más grande del Continente

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el importante logro del país al dar a conocer que en el territorio venezolano se encuentra el rebaño de ovejas Assaf más grande de todo el continente, un hecho que subraya la capacidad y resiliencia del pueblo, a pesar de las adversidades.

Durante una visita a las instalaciones del «Proyecto Ubre», ubicado en Guarenas, estado Miranda, Rodríguez expresó su admiración por el trabajo realizado y felicitó al presidente del proyecto por su dedicación y compromiso con la producción nacional.

«Imagínense, un país bloqueado, asediado y amenazado, y que Venezuela muestre de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas», señaló la Mandataria Nacional Encargada, resaltando la importancia de este logro en el contexto actual. Rodríguez, destacó que este éxito es una clara demostración del potencial de la agricultura venezolana y de la fortaleza de su gente.

La Presidenta Encargada también hizo un llamado a la colaboración entre los sectores público y privado para maximizar los esfuerzos en la producción.

«Hagamos entonces, como tenemos alianza científico-campesina, hagamos alianza también con los sectores privados a los sectores campesinos. Esa es la unión productiva», dijo para expresar la necesidad de trabajar juntos para impulsar el desarrollo agrícola del país.

Este anuncio no solo resaltó los logros en el ámbito agrícola, sino que también demostró el potencial que tiene Venezuela para superar obstáculos y avanzar hacia la soberanía alimentaria y prosperidad.

