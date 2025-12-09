Venezuela valora postura de Rusia frente a acciones de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, transmitió el agradecimiento del Gobierno Bolivariano al reciente pronunciamiento de Moscú sobre la situación regional. “En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresamos nuestro agradecimiento y respaldo al pronunciamiento del Gobierno de Rusia, a través de María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien manifestó su preocupación ante las intenciones neocolonialistas del imperialismo norteamericano”, señaló.

Gil recordó que la advertencia rusa forma parte de su nueva estrategia de seguridad nacional y advirtió sobre los riesgos generados por Washington. “Resaltamos en su declaración su preocupación dadas las tensiones actuales que el Pentágono alimenta deliberadamente en torno a Venezuela. Esperamos que la Casa Blanca logre evitar caer en un conflicto a gran escala, que amenaza con tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”.

El canciller también enfatizó que la posición de Moscú confronta el intervencionismo histórico de Estados Unidos. “Su declaración refleja un firme rechazo ante el creciente intervencionismo estadounidense en nuestra región, el cual revive el ‘Corolario Roosevelt’ de 1904 y amplía el colonialismo de la infame ‘Doctrina Monroe’ de 1823”.

Desde Rusia, la portavoz María Zajárova confirmó que existe comunicación directa y permanente con Caracas: “Estamos en permanente contacto con nuestros socios venezolanos y dispuestos a ofrecer las debidas reacciones a sus solicitudes, siendo evaluadas las amenazas existentes y potenciales”. Asimismo, ratificó el respaldo pleno de su país: “Renovamos nuestro apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de la soberanía nacional”.

T/CO