Venezuela valora respaldo de la Duma Estatal rusa ante acciones militares de EE.UU. en el Caribe

El Gobierno de Venezuela expresó su agradecimiento a la Duma Estatal de Rusia por el llamado realizado a la comunidad internacional para rechazar el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

El canciller Yván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, destacó el gesto del parlamento ruso como una muestra de firme solidaridad en defensa de la soberanía nacional.

A través de un mensaje difundido en su canal de Telegram, Gil subrayó el reconocimiento de Caracas a la posición de la Duma, que además condenó las amenazas dirigidas contra Venezuela y los recientes ataques a embarcaciones en la región, calificados por expertos de la ONU como ejecuciones extrajudiciales.

Durante la sesión de este martes, la Duma Estatal aprobó por unanimidad un pronunciamiento dirigido a los parlamentos de los Estados miembros de la ONU y a organizaciones internacionales, en el que alerta sobre la escalada de tensiones en el Caribe, cerca de las fronteras venezolanas.

El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, instó a los países del mundo a promover la justicia y evitar el retorno a prácticas coloniales, al advertir que “algunos gobiernos pretenden revivir políticas del pasado que solo generan inestabilidad global”.

El documento aprobado señala que las acciones de Washington vulneran los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, además de representar un riesgo creciente para la paz en América Latina y el Caribe.

T/CO