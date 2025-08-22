Venezuela y Brasil analizan la situación regional en encuentro bilateral durante la Cumbre Amazónica

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en el marco de la Cumbre de Países Amazónicos en Bogotá, Colombia.

Un comunicado publicado por Gil en su canal de Telegram señala que la reunión fue «fructífera» y en ella se abordaron temas de interés bilateral y geopolítica regional.

Los funcionarios discutieron sobre la guerra comercial que afecta a América Latina, además de los avances y desafíos de la CELAC y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

En representación del presidente Nicolás Maduro, Gil también expuso la posición venezolana sobre «las agresiones fascistas» que enfrenta el país, reafirmando su «firme defensa de la soberanía nacional y regional».

