Venezuela y Brasil reactivan rutas turísticas

Venezuela, a través de la aerolínea Rutaca, reactivó con Brasil las rutas que conectan Caracas con Manaos y Puerto Ordaz con Boa Vista.

La operación fue coordinada por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, junto con la Agencia Brasileña Paradise Turismo y la Asociación Brasileña de Agencias de Viaje.

Según el itinerario de la compañía, la ruta Puerto Ordaz-Boa Vista operará los lunes y jueves a las 10:00 am, mientras que la ruta Manaos-Caracas operará los martes y domingos a las 3:00 pm.

La reanudación coincide con la visita de 23 agentes de viajes brasileños a Margarita, que están celebrando reuniones de trabajo para evaluar propuestas de promoción y ampliar la presencia del destino en el mercado amazónico.

El restablecimiento de estas rutas refuerza el corredor aéreo hacia Bolívar y Nueva Esparta, zonas muy solicitadas por el público brasileño, reseñó el Ministerio de Turismo.

