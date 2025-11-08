Venezuela y China afianzan cooperación comercial en reunión empresarial en Shanghái

Durante la 8.ª Expo Internacional de Importaciones de China (CIIE) 2025, celebrada en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, autoridades venezolanas sostuvieron un encuentro estratégico con más de 50 exportadores del gigante asiático. La jornada permitió evaluar avances en materia de comercio exterior y ampliar las oportunidades para la oferta exportable venezolana.

La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy y la viceministra de Promoción de Exportaciones, Daniella Cabello, quienes lideran la delegación venezolana, destacaron la participación de 42 empresas nacionales, así como el impulso de la Marca País bajo el sello “Lo Hecho en Venezuela”.

Godoy explicó que Venezuela presentó la propuesta de acuerdo comercial con China de alcance parcial en más de 400 códigos arancelarios. Este instrumento busca facilitar el intercambio de bienes y servicios, consolidar las relaciones económicas bilaterales y fortalecer sectores estratégicos de la producción nacional.

Afirmó que el encuentro entre empresarios chinos y venezolanos resultó positivo para el impulso de la economía de ambos países. Además, exaltó las relaciones de alianza estratégica para seguir avanzando hacia el desarrollo y bienestar de sus pueblos. En tanto, la también presidenta de Marca País Venezuela, Daniella Cabello, subrayó que la eliminación de códigos arancelarios para los productos estratégicos de Venezuela representa una oportunidad clave para ingresar con mayor competitividad a mercados internacionales de gran escala, donde la competencia es abrumadora. La participación venezolana en la CIIE se consolida como una plataforma clave para proyectar la identidad productiva del país, afianzar vínculos comerciales y avanzar en la cooperación económica con la República Popular China. El evento reafirma el compromiso de Venezuela con la diversificación de mercados y el desarrollo de una economía exportadora.

