Venezuela y China profundizan cooperación académica y tecnológica con nuevas alianzas universitarias

La República Bolivariana de Venezuela avanza en el fortalecimiento de su agenda de cooperación con la República Popular China, tras sostener nuevos encuentros orientados a la articulación académica y al desarrollo tecnológico de alto nivel. La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que se reunió con el profesor Wei Hong, director de Cooperación Internacional del Departamento de Mecánica e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (SUSTech), como parte de este proceso de integración.

Durante la jornada, Jiménez destacó que estas reuniones marcan el inicio de una etapa de cooperación más estrecha entre la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán y la Universidad de Shenzhen, con énfasis en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ingeniería avanzada y disciplinas científicas de vanguardia que contribuyen al desarrollo nacional.

La ministra subrayó que el vínculo con instituciones de alto prestigio mundial, como la Universidad de Shenzhen, impulsa la formación integral de los jóvenes venezolanos, llamados —señaló— a desempeñar un papel clave en la consolidación de un mundo multipolar y en la promoción de una ciencia orientada a la vida y al bienestar de los pueblos.

Esta iniciativa se inscribe en la Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo, acordada en 2023 por los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping, mecanismo que consolida el relacionamiento bilateral y promueve proyectos de desarrollo compartido entre ambas naciones.

T/CO