Venezuela y China ratifican cooperación para la defensa del derecho internacional

Venezuela y China reafirmaron su compromiso de trabajo conjunto para salvaguardar el derecho internacional, durante un encuentro sostenido este martes entre el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, y el embajador de la República Popular China acreditado en el país, Lan Hu.

A través de sus redes sociales, el Canciller venezolano destacó que ambas delegaciones coincidieron en la importancia de preservar el derecho internacional como pilar para la paz, la justicia, el respeto a la soberanía y el libre desarrollo económico y político de los pueblos.

Durante la reunión, los representantes diplomáticos ratificaron los lazos de hermandad, cooperación y apoyo mutuo entre Caracas y Beijing, en el marco de la Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo, consolidada en el año 2023.

En el contexto de recientes acciones de Estados Unidos contra Venezuela, China ha expresado de manera firme su rechazo a cualquier iniciativa que considere una violación del derecho internacional, reiterando su respaldo al respeto de la soberanía venezolana.

El encuentro reafirmó la convergencia de visiones entre ambos países y la voluntad compartida de fortalecer la cooperación bilateral en defensa de un orden internacional basado en normas y principios multilaterales.

T/CO