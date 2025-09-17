Venezuela y China refuerzan cooperación con alianza «A Toda Prueba y Todo Tiempo»

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de China en Caracas, Lan Hu, con el propósito de avanzar en la cooperación bilateral bajo la Alianza Estratégica «A Toda Prueba y Todo Tiempo».

Durante la reunión, el diplomático asiático transmitió un mensaje de apoyo y solidaridad de Beijing frente a los recientes actos hostiles de Estados Unidos en el Caribe, ratificando el respaldo de China a los esfuerzos de Venezuela por preservar la paz y la seguridad regional.

Asimismo, se resaltó el compromiso del presidente Nicolás Maduro de fortalecer la unidad latinoamericana frente a amenazas externas y de consolidar la lucha contra el narcotráfico, con un llamado a la cooperación regional en este ámbito.

La alianza estratégica entre Caracas y Beijing, que ya contempla más de 600 acuerdos bilaterales, incluye áreas de desarrollo económico, tecnológico, energético y social. Bajo el lema «A Toda Prueba y Todo Tiempo», ambas naciones buscan fortalecer el Sur Global y enfrentar conjuntamente los desafíos impuestos por las presiones imperiales.

T/CO