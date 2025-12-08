Venezuela y China refuerzan cooperación turística para impulsar inversión y desarrollo

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo un encuentro con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito turístico.

Ambos países identifican al turismo como un sector estratégico capaz de diversificar la economía y generar nuevas oportunidades de inversión. La reunión se enfocó en diseñar iniciativas conjuntas que potencien el intercambio cultural y la conectividad internacional entre ambas naciones.

La cooperación turística se proyecta como un eje clave para posicionar a Venezuela como un destino atractivo en el mercado asiático, beneficiando directamente a las comunidades locales y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

El impulso de este sector busca consolidar un puente de integración que no solo refuerce los lazos bilaterales, sino que también promueva la creación de nuevos empleos, fomente la inversión y fortalezca la proyección internacional de la nación.

T/CO