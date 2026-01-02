Venezuela y China revisaron mapa de acuerdos de cooperación

El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, despidió este viernes al Enviado Especial de China, Qiu Xiaoqi, tras un encuentro de más de tres horas en el Despacho N° 1 de Miraflores.

La jornada permitió revisar un robusto mapa de cooperación de más de 600 acuerdos, marcando el inicio de la agenda diplomática de alto nivel de este 2026.

El Jefe de Estado calificó la relación bilateral como una «unión perfecta, a toda prueba y a toda velocidad», al tiempo que agradeció el mensaje de Año Nuevo del Presidente Xi Jinping, a quien describió como un «hermano mayor» y líder fundamental para el equilibrio mundial.

Al finalizar, entre gestos de fraternidad y agradecimientos, el Mandatario selló la despedida con un mensaje de unidad: «¡China y Venezuela! Hay que ser amigos… van muy bien, hasta pronto», reafirmando así la voluntad de ambas naciones de consolidar un mundo multicéntrico y pluripolar.

T/Con información de Prensa Presidencial