Venezuela y Cuba evalúan alternativas para la modernización hotelera

La ministra de Turismo, Leticia Gómez Hernández, se reunió con el grupo cubano Gaviota, durante el desarrollo de la Rueda de Negocios Internacional 2025, que se realiza en el Poliedro de Caracas, con la participación de 190 stands.

La participación de socios internacionales es una pieza clave para mostrar la oferta turística venezolana. Más allá de la promoción de sus exuberantes paisajes y atractivos naturales, esta cita se convierte en una plataforma para establecer a Venezuela como un aliado estratégico y fiable en el ámbito global.

La agenda de trabajo de la ministra Gómez y el grupo Gaviota se centró en la evaluación de alternativas para modernizar la gestión hotelera, abarcando los sistemas financieros, administrativos y comerciales, con miras a una automatización integral.

La implementación de tecnologías avanzadas para la gestión hotelera constituye un paso concreto hacia la construcción de una economía robusta y tecnológicamente actualizada.

La ministra y los representantes de Gaviota discutieron el desarrollo de programas de capacitación conjunta, en diversas áreas del sector turístico, en aras de seguir elevando la calidad del servicio, tanto para el sector público, así como la evaluación de inversión en el país.

La segunda jornada de la Rueda de Negocios Internacional 2025 continúa con la presentación de fascinantes destinos turísticos y concretaron la firma de importantes acuerdos de cooperación de los países participantes.

Este día contó con la participación de turoperadores de Turquía, Uruguay, Curazao, Cuba e Irán, se consolidó como un espacio crucial para fortalecer el sector turístico y la conectividad global.

