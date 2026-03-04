Venezuela y EE.UU. impulsarán flujo de inversiones y nuevas tecnologías en sector minero

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, conversó sobre el flujo de inversiones para la nación venezolana y el ingreso de nuevas tecnologías para desarrollar el sector minero, en conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos (EE.UU.), Doug Burgum.

Al respecto, Rodríguez indicó que se concretarán agendas específicas para beneficiar a los pueblos de Venezuela y Estados Unidos.

“Presentamos la ampliación de la Ley de Minería en Venezuela, lo cual estaremos haciendo en los próximos días, […] pedimos la cooperación de todos los diputados de la Asamblea Nacional”, extendió la presidenta encargada.

Solicitó a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional actuar con celeridad, a fin de permitir que el país pueda mostrar al pueblo venezolano y a los sectores empresariales nacionales e internacionales las oportunidades de inversión y desarrollo en el ámbito minero.

Por otra parte, comunicó su intención al alto funcionario estadounidense de implementar los modelos exitosos de la Ley de Hidrocarburos en el sector de la minería “y que están inspirados en una fórmula virtuosa, que es la fórmula ganar-ganar, donde cada parte que venga a Venezuela a invertir gana y que el pueblo de Venezuela gane, para la felicidad social de nuestro pueblo”, concluyó.

VTV