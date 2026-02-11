Venezuela y EE. UU. proyectan «asociación energética» de largo plazo tras encuentro en Miraflores

El establecimiento de una asociación productiva en materia de energía a largo tiempo entre Estados Unidos y Venezuela fue uno de los puntos conversados en la reunión de este miércoles entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright, en Miraflores.

La reunión entre el alto funcionario estadounidense y la mandataria encargada tuvo como eje central el diseño de una hoja de ruta para normalizar y potenciar la relación bilateral a través del sector hidrocarburos.

Para transitar hacia esta nueva etapa, la presidenta encargada propuso tres ejes de acción: el diálogo diplomático, para normalizar canales de comunicación oficial; el diálogo político para la gestión de forma madura de las «divergencias históricas», y el diálogo energético, para blindar la producción y el suministro energético frente a la volatilidad política.

«Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes. El primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda sea efectiva, productiva, beneficiosa para ambos países y complementaria. Sobre todo, beneficiosa para ambos países y para ambos pueblos (…). Que esa agenda pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos», declaró la dignataria a la prensa. Rodríguez subrayó la profundidad histórica de los lazos comerciales entre ambas naciones, recordando que la cooperación energética ha persistido por más de 150 años, incluso por encima de las tensiones geopolíticas.

