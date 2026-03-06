Venezuela y EE. UU. restablecen relaciones diplomáticas y consulares

La República Bolivariana de Venezuela anuncia que, luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares.

Así lo informó el canciller Yván Gil, a través de un comunicado divulgado a través de sus redes sociales, en el cual se indica que el Gobierno nacional reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos.

El texto manifiesta que hay confianza en este proceso de fortalecimiento diplomático y que estas relaciones bilaterales “deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”.

A continuación, el comunicado:

VTV