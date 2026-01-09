Venezuela y EEUU exploran restablecimiento de misiones diplomáticas

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reiteró este viernes ante el mundo su denuncia por la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos (EEUU) con el ilegal ataque militar contra territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

A través de un comunicado, difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, el Gobierno Bolivariano señaló que, “a efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional, y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.

Se comparte el texto íntegro del documento:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que, en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional. Cómo es conocido, en el marco de esta agresión, se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional.

A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional, y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo.

En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes.

Tal como ha reiterado la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz.

Caracas, 09 de enero de 2026

T/MAZO