Venezuela y el mundo dirán este sábado al imperialismo: ¡No More Trump!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, destacó que este sábado 10 de agosto se producirá la jornada comunicacional global en contra del imperialismo y su principal representante Donald Trump, como protesta al bloqueo total impuesto por el Gobierno estadounidense al país.

“Mañana tenemos un gran compromiso. Una jornada nacional y mundial que arranca mañana donde le decimos al imperialismo y a su jefe mundial el genocida Donald Trump que aquí no lo queremos, no more Trump, no más Trump, no lo queremos aquí, el mundo lo repudia por asesino, por terrorista, ataca a nuestro pueblo con saña ataca a los más pobres”, dijo el también Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en transmisión de Venezolana de Televisión.

Solicitó máxima presencia del pueblo en la jornada nacional antiimperialista este sábado 10 de agosto donde se realizarán actividades que van desde murales hasta la recolección de firmas con el propósito de enviarlas al secretario general de Nacional Unidas, Antonio Guterrez. En ese sentido, explicó que en ese documento Venezuela rechaza el bloqueo total decretado por la Administración Trump contra la Patria bolivariana.

Dijo que no la de este sábado 10 de agosto, no es una actividad pensada para hacer bulla, sino para que la conciencia de Patria se profundice cada vez más en toda la población. «Venezuela levanta su voz y dice al mundo que es un país libre y exige respeto de no injerencia en los asuntos internos de las venezolanas y de los venezolanos», subrayó.

Durante el acto de juramentación del equipo político del PSUV en Carabobo, Cabello señaló que Trump, quien tiene como aliados en el país a representantes de la ultra derecha, ha superado los límites de la racionalidad política. “Aquí tiene él a sus lacayos y que se vaya bien largo al carajo y que se lleve a sus lacayos que aquí en Venezuela no los vamos a aceptar. Donald Trump ha traspasado los límites de la racionalidad política para convertirse en un sicario de la política mundial, el que no esté de acuerdo con él simplemente lo manda a eliminar”, recalcó.

Enfatizó que ha sido la ultra derecha venezolana y el imperio estadounidense los responsables de las políticas de aislamiento que han perjudicado de manera directa al pueblo venezolano. «Son ellos los que engañan a a su gente, son ellos los que han sometido a Venezuela a políticas de aislamiento, de bloqueos, de sanciones, solo para ponerle las manos a los recursos naturales del país», agregó.

Pueblo venezolano, gigante de dignidad

Destacó que ante toda la agresión interna y externa que ha sufrido el país el pueblo venezolano se ha levantado como ejemplo de dignidad en el mundo.»Hoy día pasados todos estos ataques, todos estos bloqueos, todas estas sanciones la mujer venezolana, el hombre venezolano, el campesino venezolano, la juventud venezolana se levanta como un verdadero gigante de dignidad en el mundo, hoy Venezuela se siente libre, hoy Venezuela es libre y ellos creen que nos van a derrotar», aseguró.

Por muy poderoso, prosiguió Cabello, que sea el enemigo de la patria siempre Venezuela ha demostrado su valor por encima del promedio de otros pueblos. «Los venezolanos y las venezolanas hemos sido muy claros en estos 20 años de lucha, de lucha de todos los días, primero con el comandante Chávez y ahora con el hermano presidente Nicolás Maduro», añadió.

Nicolás Maduro es el Presidente de Venezuela

Recordó que el pueblo libre de Venezuela, en elecciones secretas y directas tal como está establecido en la constitución nacional, el pasado 20 de mayo de 2018 escogió como presidente de la República a Nicolás Maduro Moros.

«25 elecciones, 23 ganadas por la Revolución Bolivariana, (los representantes de la derecha) desconocieron al comandante Chávez, desconocen al hermano presidente Nicolás Maduro, y ahora creen que nosotros nos vamos a calar al mequetrefe nombrado por el genocida de Donald Trump aquí en Venezuela, no nos lo vamos a calar, aquí quien decide es el pueblo», aclaró.

Texto/Sandra Izarra

Foto/@RMarcoTorres