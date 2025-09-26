canciller-yvan-gil-y-el-director-ejecutivo-adjunto-del-programa-mundial-de-alimentos-carl-skau-48743

Venezuela y el PMA coinciden en la necesidad de ampliar el alcance de los programas existentes y garantizar su continuidad en el tiempo

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil y el director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skauso aprovecharon el espacio para una reunión de trabajo en torno a políticas de seguridad alimentarias.

Ambos revisaron estrategias vinculadas a la seguridad alimentaria y el cómo fortalecer mecanismos de cooperación en materia de asistencia nutricional. Las autoridades coincidieron en la necesidad de ampliar el alcance de los programas existentes y garantizar su continuidad en el tiempo.

“Ratificamos los avances del Gobierno Bolivariano, guiado por el autogobierno popular donde hemos logrado garantizar la soberanía y seguridad alimentaria para el pueblo venezolano», expresó el diplomático venezolano y explicó que abordaron el desarrollo de capacidades institucionales y el papel de las organizaciones locales en la implementación de políticas alimentarias sostenibles.

La alianza entre Venezuela y el PMA se da a través de los esfuerzos conjuntos que ambas partes mantienen desde 2021, año en que se formalizó un memorando de entendimiento para atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

