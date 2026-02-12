Venezuela y Estados Unidos consolidan una asociación productiva a largo plazo, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, evaluaran proyectos específicos en sectores estratégicos como el petróleo, el gas natural, la minería y el sistema eléctrico nacional para dinamizar el aparato productivo.

La mesa de trabajo, en la que participaron el presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez, y Representante diplomático de Venezuela ante EEUU, Félix Plasencia, permitió definir planes de inversión orientados a la recuperación operativa y al aprovechamiento de los hidrocarburos para la seguridad energética regional.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que la delegación técnica que acompaña al secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, ha sostenido encuentros con sus homólogos venezolanos para establecer mecanismos de ejecución inmediata. Esta coordinación técnica tiene como fin trazar los caminos para avanzar en el fortalecimiento de la industria y desbloquear el potencial energético del país.

Este despliegue, integrado por especialistas de ambas naciones, se constituye como el motor de la relación bilateral al ratificar la voluntad de mantener canales de diálogo permanentes para concretar los proyectos de infraestructura y producción discutidos en el Palacio de Miraflores. Asimismo, se acordó una hoja de ruta que prioriza la eficiencia operativa en beneficio de los dos pueblos, sentando las bases para futuras mesas de trabajo entre los equipos de expertos.

Prensa Presidencial