Venezuela y Europa acuerdan avanzar hacia una nueva etapa de diálogo productivo

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el cuerpo diplomático de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza coincidieron este lunes en la necesidad de consolidar una nueva etapa de relacionamiento productivo.

La reunión, calificada como franca y cordial, estuvo encabezada por Rodríguez, acompañada del canciller Yván Gil; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. En la cita, se repasó el estado de los vínculos bilaterales con el firme objetivo de fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como energía, educación, ciencia e industria farmacéutica. Durante un encuentro realizado en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, las autoridades nacionales y los jefes de misión extranjeros sentaron las bases para un diálogo orientado al bienestar común y al respeto mutuo.

El canciller Yván Gil destacó la disposición del Ejecutivo nacional de construir una hoja de ruta que privilegie la soberanía. «En el marco del respeto y de la igualdad de los Estados, estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva e intensa de trabajo para el bienestar de nuestros pueblos», afirmó, resaltando los lazos históricos que unen a Venezuela con las comunidades europeas.

