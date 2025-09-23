Venezuela y Ghana estrechan lazos de cooperación estratégica en la ONU

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, se reunió con su homólogo de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

El encuentro, compartido por Gil en su canal de Telegram, sirvió para reafirmar la amistad y la alianza que históricamente ha unido a ambas naciones.

Durante el diálogo, los ministros acordaron fortalecer la cooperación estratégica bilateral. Gil destacó el compromiso de Venezuela de afianzar sus lazos con el continente africano, en línea con la política exterior del país que busca profundizar las relaciones con las naciones de lo que él llamó «la Madre África».

Esta reunión subraya el interés de ambos gobiernos en expandir sus áreas de colaboración mutua en diversos ámbitos.

T/CO