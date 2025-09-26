Venezuela y Grenada afianzan cooperación económica y estratégica en la ONU

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela y Grenada reafirmaron este viernes su compromiso de fortalecer la agenda bilateral de cooperación.

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, en el que revisaron los avances de la hoja de ruta económica y estratégica acordada previamente este año.

Gil transmitió a Mitchell un saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro, recordando que ambos líderes sostuvieron un encuentro en Caracas en abril pasado, donde ratificaron el compromiso de impulsar un desarrollo sustentable y solidario en la región caribeña.

El diplomático venezolano destacó que se busca ampliar los espacios de intercambio no solo en el ámbito económico, sino también en el terreno cultural y académico, fortaleciendo al mismo tiempo las alianzas multilaterales que beneficien de forma recíproca a ambos países.

La reunión en Nueva York consolida el papel del Caribe como zona de cooperación y entendimiento, proyectando a Venezuela y Grenada como aliados estratégicos en la construcción de un futuro compartido, basado en la integración y la complementariedad regional.

