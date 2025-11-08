Venezuela y Jordania firman convenio de cooperación turística

Representantes gubernamentales de Venezuela y Jordania firmaron un acuerdo para ampliar la cooperación en materia turística, durante la participación de ambos países en la 26° Asamblea General de las Naciones Unidas para el Turismo que se desarrolla en Arabia Saudita.

La ministra de Turismo, Leticia Gómez, firmó el acuerdo junto a su homólogo jordano, Emad Naim Hejazeen. La información oficial indica que ahora establecerán una hoja de ruta para el fortalecimiento de la cooperación, intercambio de experiencias y optimización del sector turístico.

El documento incluye dar impulso a las inversiones, realización de programas de intercambio para el desarrollo de talento humano, y la visita de operadores turísticos, así como también intercambios de experiencias tecnológicas e innovación en el sector, destaca una nota de prensa.

T/Con informacion de VTV