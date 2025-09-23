Venezuela y Mali refuerzan cooperación en la ONU con posiciones comunes

En el marco del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se desarrolla en Nueva York, Venezuela y Mali ratificaron este martes su compromiso de estrechar la cooperación bilateral y consolidar posturas conjuntas en escenarios multilaterales.

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo un encuentro con su homólogo de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Mali, Abdoulaye Diop, en el que destacaron el impulso al intercambio tecnológico y al desarrollo conjunto como ejes de la agenda común.

Gil resaltó que este acercamiento reafirma más de cuatro décadas de relaciones diplomáticas marcadas por la defensa de la paz, la seguridad y la soberanía de los pueblos frente a los desafíos globales.

Ambas naciones subrayaron, además, la importancia de mantener una visión compartida contra el imperialismo y de fortalecer la cooperación Sur-Sur como vía para garantizar el bienestar y la autodeterminación de sus pueblos.

T/CO