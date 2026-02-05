Venezuela y México revisan agenda en lo científico, tecnológico y académico

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, se reunió este miércoles con el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés, con el fin de revisar la agenda bilateral de cooperación en los ámbitos científico, tecnológico y académico.

«Evaluamos la agenda para recibir en mayo de este año a estudiantes de México, que se sumarán a la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán, en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante nuestra visita del año 2025 a la ciudad de Morelos», indicó Jiménez a través de su canal de Telegram.

También se conversó en el encuentro sobre la participación de científicos venezolanos especializados en seguridad de la información y computación cuántica en un seminario previsto para marzo de 2026.

Adicionalmente, la ministra explicó que el fortalecimiento de la cooperación en ciberseguridad con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (Atdt) de México fue otro de los puntos clave tratados en la reunión.

«Junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y siguiendo las orientaciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro, continuamos consolidando la cooperación con países hermanos para el desarrollo científico y tecnológico de la Patria», concluyó el mensaje de la ministra.

