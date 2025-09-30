Venezuela y Níger fortalecen relaciones de hermandad y cooperación

El canciller de la República, Yván Gil, recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación y de los Nigerinos en el Exterior de la República de Níger, Yaou Sangaré Bakary, en un encuentro destinado a estrechar los lazos de hermandad entre ambas naciones. Durante la reunión, las autoridades reafirmaron el compromiso de avanzar en proyectos de cooperación estratégica en diversos ámbitos.

Gil destacó que la visita se enmarca en la conmemoración de los 20 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Níger, formalizadas el 8 de octubre de 2005. “Hemos llevado a cabo una reunión destinada a fortalecer nuestros lazos diplomáticos y la cooperación estratégica”, expresó el canciller a través de sus redes sociales.

El recibimiento, subrayó, constituye una reafirmación de la unidad entre ambos países, un legado impulsado por el Comandante Hugo Chávez y consolidado por el presidente Nicolás Maduro bajo los principios de integración Sur-Sur.

Venezuela y Níger comparten la visión de un mundo multipolar sustentado en el respeto a la soberanía de los pueblos, un principio que guía su relación bilateral y que se ha profundizado con la Diplomacia Bolivariana de Paz. Con este nuevo encuentro, ambas naciones ratifican su voluntad de seguir construyendo un camino conjunto hacia la cooperación y el desarrollo.

