Venezuela y Níger reafirman compromiso conjunto de respeto y cooperación

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo este viernes una fructífera conversación telefónica con su homólogo de Níger, Yaou Sangaré Barary, a propósito del 65.° aniversario de su independencia.

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, Gil destacó que el encuentro sirvió para reafirmar los lazos históricos de amistad y colaboración entre ambas naciones, así como para avanzar en el diseño de una agenda concreta de cooperación bilateral, con especial énfasis en los sectores estratégicos de energía e hidrocarburos, minería y educación.

“Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Níger, en beneficio mutuo de nuestros pueblos”, señaló el canciller de la República.

Venezuela y Níger mantienen relaciones bilaterales y diplomáticas, basadas en el respeto y la cooperación. Ambas naciones han suscrito acuerdos en áreas energéticas, salud, entre otros, en beneficio de los pueblos.

