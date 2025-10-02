Venezuela y Níger suscriben nuevo acuerdo por un futuro compartido

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Níger suscribieron este jueves un nuevo acuerdo para fortalecer las relaciones de hermandad y la cooperación bilateral, así como avanzar en la construcción de un futuro compartido.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, tras sostener un encuentro con su homólogo nigerino, Yaou Sangaré Bakary, quien visita Caracas para afianzar la alianza estratégica binacional.

“En representación del Presidente Nicolás Maduro, hemos llevado a cabo una significativa reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Níger, Yaou Sangaré Bakary, para reafirmar nuestra cooperación basada en la integración Sur-Sur, que hoy impulsa el nuevo mundo multipolar donde se prioriza el respeto y la igualdad entre naciones”, indicó el Canciller venezolano en su canal de Telegram.

Agregó que, durante este encuentro, celebrado en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, “se firmó un nuevo acuerdo que refleja el compromiso de ambos países por fortalecer los lazos existentes y construir un futuro compartido”.

El acuerdo suscrito es relativo a la Exención de Visado para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio entre ambos gobiernos.

T/MPPRE