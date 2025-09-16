Venezuela y Países Bajos coordinan operación naval en aguas cercanas a La Orchila

La República Bolivariana de Venezuela informó, mediante comunicado oficial, que el pasado 14 de septiembre se registró la navegación de la fragata “ZR. MS. Van Amstel” (F831), perteneciente a la Armada del Reino de los Países Bajos, en zonas marítimas próximas a la Isla La Orchila, dentro del área adyacente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana.

“La operación se ejecutó en un marco de cooperación bilateral, con base en los protocolos internacionales vigentes. Las coordinaciones diplomáticas entre ambos Estados permitieron desarrollar la maniobra de forma ordenada, transparente y bajo condiciones de mutua confianza, según lo establecido en los acuerdos suscritos entre las partes”, menciona el comunicado.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, difundió el documento oficial a través de su canal en Telegram, donde destaca que la acción naval se realizó conforme a los lineamientos establecidos por el Derecho Internacional. Asimismo, el texto subraya que la planificación conjunta fue clave para garantizar el éxito de la operación.

El comunicado también reafirma la posición de Venezuela frente a los desafíos globales en materia de seguridad marítima. En este sentido, se destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos multilaterales de cooperación para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico transnacional, siempre en respeto a la soberanía de los Estados y al orden jurídico internacional.

Finalmente, el Gobierno venezolano reitera su disposición de proteger iniciativas que contribuyan a la paz regional, mediante acciones coordinadas con países aliados y organismos internacionales, en defensa de la legalidad y la estabilidad en el Caribe y América Latina.

T/VTV