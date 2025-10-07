Venezuela y Panamá reactivan servicios consulares para la comunidad venezolana

La Embajada de Venezuela en Panamá reactivó sus servicios consulares desde este 7 de octubre, con el objetivo de brindar atención directa a los ciudadanos venezolanos residentes en el país centroamericano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la embajada informó que la jornada estuvo “emotiva, llena de alegría y reencuentro con nuestra comunidad venezolana”, en el marco de la entrega de pasaportes y prórrogas.

Durante la reapertura, se entregaron 203 pasaportes y 16 prórrogas, dando inicio a lo que la misión diplomática calificó como una “nueva etapa para nuestra Sección Consular, que reafirma el espíritu de servicio y atención para nuestros compatriotas en el exterior”.

Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la protección, asistencia y acompañamiento de los venezolanos que viven fuera del país, garantizando que puedan ejercer sus derechos y mantener contacto directo con la patria.

