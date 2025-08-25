Venezuela y Qatar consolidan cooperación bilateral y diplomacia de paz

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de Qatar, Rashid Fetais, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y consolidar la diplomacia de paz entre ambas naciones.

Durante la reunión se abordaron asuntos de interés regional y se ratificó la voluntad de seguir trabajando en áreas estratégicas como energía, comercio y cooperación tecnológica.

Venezuela y Qatar mantienen relaciones diplomáticas desde 1973, fortalecidas a partir de 1999 con el liderazgo del comandante Hugo Chávez. Bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro, estos vínculos se han expandido con una agenda común orientada al beneficio mutuo.

T/CO