Venezuela y Qatar fortalecen su alianza estratégica con designación de nuevo embajador

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, recibió este martes en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre las Copias de Estilo del señor Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi, quien inicia su misión como embajador designado del Estado de Qatar ante la República Bolivariana de Venezuela. Este acto protocolar, realizado en nombre del presidente Nicolás Maduro, constituye el paso previo a la entrega oficial de las Cartas Credenciales y reafirma la voluntad del Ejecutivo Nacional de continuar expandiendo las fronteras de la diplomacia bolivariana de paz.

Tras el encuentro en la sede de la Cancillería, el ministro Gil subrayó el compromiso de Caracas de consolidar una relación bilateral sólida, orientada hacia la inversión y la cooperación en áreas estratégicas. «Promovemos un camino de amistad y progreso compartido», expresó el diplomático venezolano, destacando la importancia de trabajar conjuntamente en sectores de interés mutuo para el beneficio de ambos pueblos.

La llegada del nuevo representante diplomático se enmarca en un momento estelar de las relaciones entre Caracas y Doha, impulsadas significativamente tras la visita del Jefe de Estado venezolano a Qatar en junio de 2022 y la reciente visita del viceprimer ministro qatarí a Venezuela en marzo de este año. De esta manera, se da continuidad al legado del Comandante Hugo Chávez, quien desde 1999 reimpulsó estos vínculos históricos establecidos en 1973, elevándolos hoy a una alianza clave en materia de agricultura, energía e inversiones.

T/CO