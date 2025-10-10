Venezuela y Qatar reafirman diplomacia frente amenazas que ponen en riesgo la paz regional

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo este viernes un encuentro con el embajador del Estado de Qatar en Venezuela, Rashid Mohsen Fetais, para afianzar lazos de hermandad entre ambos paises.

A través de su canal de Telegram, el Canciller venezolano detalló que el encuentro tuvo el objetivo de «reafirmar la cooperación y fortalecer la diplomacia entre nuestras naciones, especialmente en el contexto de la actual geopolítica regional que pone en riesgo la paz en la región».

Recientemente, el Estado de Qatar manifestó su disposición de servir como mediador en medio de las amenazas de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, con el despliegue de buques militares y un submarino nuclear en el Caribe, bajo el falso pretexto de la «lucha antidrogas».

T/MAZO