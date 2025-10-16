Venezuela y Rusia afinan cooperación económica con miras al Foro Empresarial binacional

En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, sostuvo un encuentro con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, para avanzar en nuevas rutas de cooperación económica y comercial entre ambas naciones.

Durante la reunión, las autoridades revisaron la agenda preparatoria del Foro Empresarial “Rusia y Venezuela – Socios Estratégicos”, que se desarrollará en Caracas los días 28 y 29 de octubre. El evento busca consolidar una plataforma de diálogo directo entre los sectores productivos ruso y venezolano, orientada a diversificar inversiones y promover alianzas en áreas estratégicas.

Ambos representantes coincidieron en la necesidad de ampliar los canales de intercambio comercial y fortalecer los mecanismos institucionales que respalden una cooperación dinámica y sostenible. Entre los puntos tratados figuraron la promoción de vínculos empresariales, el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos y el impulso de estrategias que favorezcan el crecimiento productivo mutuo.

El embajador Mélik-Bagdasárov destacó la evolución positiva de la relación bilateral al señalar que “Rusia y Venezuela desarrollan de manera constante una asociación económica mutuamente beneficiosa. Estoy convencido de que el próximo foro será un paso más hacia el fortalecimiento de los vínculos empresariales y la apertura de nuevas áreas de cooperación”.

Este encuentro ratifica el compromiso de Caracas y Moscú con la creación de un marco económico diversificado y complementario, capaz de generar oportunidades reales de desarrollo y consolidar su alianza estratégica en el ámbito comercial y productivo.

T/CO