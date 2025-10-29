Venezuela y Rusia fortalecen cooperación interparlamentaria

En el marco del fortalecimiento de la cooperación interparlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con el jefe de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, para revisar los avances vinculados a la Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación suscrito entre ambas naciones.

Durante el intercambio, Rodríguez expresó su preocupación por “las graves violaciones al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas” derivadas del despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos en el mar Caribe. El dirigente parlamentario destacó que dicha acción representa una amenaza a la estabilidad regional y reafirmó la posición de Venezuela en defensa de su soberanía.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de preservar al Caribe como una zona de paz y en la determinación del pueblo venezolano de proteger su independencia. Asimismo, reiteraron el compromiso compartido entre los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro con la construcción de un mundo multipolar más justo y equilibrado.

Rodríguez enfatizó que la firma reciente del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación eleva los niveles de diálogo político y diplomático, al tiempo que amplía las áreas de trabajo conjunto. Entre los sectores priorizados destacan la energía, minería, transporte, comunicaciones, seguridad y la lucha contra el terrorismo, además de la firme oposición de ambos gobiernos a las medidas coercitivas unilaterales.

La relación entre Rusia y Venezuela se consolida así sobre los principios de respeto, cooperación y desarrollo mutuo, marcando un nuevo paso en el fortalecimiento de los lazos bilaterales en beneficio de ambas naciones.

T/CO