Venezuela y Rusia fortalecen su alianza estratégica con nuevo tratado bilateral

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, formalizó la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia, en un encuentro de alto nivel con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov.

Este acuerdo, respaldado por el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Poder Legislativo, consolida la relación diplomática entre ambos países y refuerza su apuesta por un orden mundial multipolar.

Tras recibir el visto bueno unánime de la Asamblea Nacional, el mandatario venezolano subrayó la importancia del pacto, que establece una hoja de ruta para la colaboración bilateral durante la próxima década. La promulgación del tratado coincidió con el cumpleaños del presidente ruso, Vladímir Putin, hecho que Maduro destacó en su discurso:

“Al salir en Gaceta Oficial es ley de la República. Agradezco a la Asamblea Nacional por su debate y por aprobar este tratado en el día de cumpleaños del Presidente Vladímir Putin”.

El documento, firmado inicialmente el 7 de mayo en Moscú por ambos jefes de Estado, tendrá una vigencia de diez años y se renovará automáticamente cada cinco, con el objetivo de consolidar la estructura de cooperación estratégica.

Autonomía financiera: Creación de mecanismos para facilitar el comercio y la inversión sin depender de sistemas financieros occidentales.

Inversiones compartidas: Impulso conjunto en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería.

Sinergia energética: Coordinación en plataformas internacionales como la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas.

