Venezuela y Rusia inician XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel

Delegaciones de la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia celebraron este jueves la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) entre ambas naciones, donde suscribieron nuevos acuerdos en diversos ámbitos, a fin de fortalecer la cooperación estratégica y el desarrollo mutuo.

Por la parte venezolana lideró el encuentro la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, mientras que por Rusia encabezó el viceprimer Ministro, Dmitry Chernyshenko, quien ofreció un balance en cuanto a la cooperación que mantiene la nación euroasiática con Venezuela, en materia productiva, energética, farmacéutica y turística.

Entretanto, Rodríguez resaltó que ambos países han desarrollado una gran relación de cooperación y respeto, la cual promueve la independencia, la autodeterminación, la soberanía y la paz.

Agradeció a Rusia por el bloque sólido que se ha formado durante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), así como a los grandes productores petroleros que forman parte de la organización, y quienes trabajan en la defensa del equilibrio de precios para la estabilidad económica.

También destacó la presencia del país euroasiático en los BRICS, quienes incitan al desarrollo del nuevo mundo basado en el Derecho Internacional y en el multilateralismo, y donde naciones se congregan para la cooperación de los pueblos.

REDACCIÓN MAZO