Venezuela y Rusia ratifican alianza estratégica frente a agresiones en el Caribe

El canciller de la República, Yván Gil, informó mediante una publicación oficial en su cuenta de Instagram que sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, en la que ambas naciones reafirmaron la relación de hermandad, respeto mutuo y cooperación estratégica que las une.

Durante el intercambio, abordaron las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen registrando en el Caribe, incluyendo ataques contra embarcaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos, acciones que representan una amenaza directa a la paz regional.

El canciller Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y con el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, ratificando el pleno respaldo de su país frente a las hostilidades dirigidas contra Venezuela. Asimismo, reiteró el apoyo de la Federación de Rusia a la defensa de la Zona de Paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y al respeto irrestricto del derecho internacional.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas por la comunidad internacional, al vulnerar los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y atentar contra la estabilidad de la región.

Rusia ratificó su disposición a brindar cooperación y apoyo a Venezuela frente al bloqueo, así como su respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, en defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la paz internacional.

