Venezuela y Rusia ratifican compromiso con el orden multipolar y la paz global

Durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov. En la reunión, ambos cancilleres ratificaron la alianza estratégica entre sus países, fundamentada en el respeto a la Carta de la ONU, la promoción del orden multipolar y la garantía de la paz global.

El diplomático venezolano informó que en la conversación se abordó la coyuntura geopolítica global, con énfasis en el rechazo al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. “Reafirmamos la sólida y estratégica alianza entre Rusia y Venezuela, en donde analizamos la coyuntura geopolítica global, y se destacó el rechazo al despliegue naval injustificado de Estados Unidos que pone en riesgo toda la región del Caribe”.

Por su parte, Lavrov destacó en su intervención ante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del G20 que “apoyarse en los principios consagrados en la Carta de la ONU, en su plenitud y totalidad, garantiza un desarrollo pacífico y progresivo de todos los Estados sin excepción, tanto pequeños como grandes”.

Cabe destacar que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Rusia se consolidaron a partir de 1999, con la llegada de la Revolución Bolivariana, que orientó la política exterior hacia el entendimiento multilateral. Desde entonces, ambos países han establecido vínculos en áreas como salud, comercio, cultura, industria, entre otros, bajo un enfoque de cooperación soberana.

T/VTV