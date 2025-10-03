Venezuela y Rusia refuerzan cooperación estratégica ante tensiones regionales

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el director para América Latina de la Cancillería de Rusia, Alexander Shchetinin, en el que abordaron la situación actual del Caribe y de la región latinoamericana, marcada por la creciente militarización y recientes provocaciones aéreas de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

Durante la reunión, Gil transmitió, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el agradecimiento por el respaldo de Moscú, reafirmando el carácter sólido de la alianza bilateral. Recordó que ambas naciones ratificaron el pasado 30 de septiembre el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación, aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional de Venezuela.

Este acuerdo, firmado originalmente en mayo por los presidentes Nicolás Maduro y Vladímir Putin, sienta las bases para profundizar la cooperación en sectores clave y garantiza su entrada en vigor en el plano internacional, consolidando así una relación de largo alcance.

Con este marco, Caracas y Moscú ratifican su compromiso de seguir avanzando en una diplomacia de respeto mutuo y cooperación, proyectando estabilidad y defensa de la soberanía frente a las amenazas externas.

