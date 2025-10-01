Venezuela y Senegal fortalecen lazos culturales con diálogo entre tradiciones y pueblos

En el marco de una agenda de acercamiento cultural, la embajadora de Venezuela en Senegal, Regzeida González Herrera, sostuvo un encuentro con el rey Maad a Sinig Niokhobaye Diouf Fatou Diene, jefe de la delegación de la Célula Sine, acompañado por académicos y representantes sociales, entre ellos el profesor Mamadou Mignane Diouf, coordinador del Foro Social senegalés.

La reunión se desarrolló bajo el lema “Cuando el Reino de Sine se encuentra con Venezuela: Tradiciones senegalesas, culturas latinoamericanas y afrodescendientes en diálogo para una diplomacia cultural de los pueblos”. En este espacio se resaltó el valor del intercambio cultural y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Durante su intervención, la embajadora González evocó los profundos vínculos históricos entre África y América Latina, forjados en el mestizaje étnico y cultural, y subrayó el orgullo del pueblo venezolano por mantener vivo ese legado a través de sus comunidades afrodescendientes y afrocaribeñas.

Por su parte, el rey Maad a Sinig destacó que la relación entre Venezuela y Senegal no solo consolida la amistad entre ambos países, sino que también permite a las nuevas generaciones comprender sus raíces comunes como base para la paz y la prosperidad. Además, expresó su solidaridad con Venezuela frente a las amenazas externas, reafirmando la importancia de la unidad cultural y política entre ambos pueblos.

